Все новости

10.01.17 / 14:29 Новости / Россия и мир

Суд продлил срок домашнего ареста Улюкаеву

До 15 апреля

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Соответствующее решение суд принял во вторник.

Накануне о продлении ареста  ходатайствовало следствие. Улюкаев будет находится под домашним арестом до 15 апреля.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года. В Следственном комитете сообщили, что экс-министра задержали при получении взятки в $2 млн. Эти деньги, по данным следствия, предназначались за выданную Минэкономразвития положительную оценку сделки по покупке 50,08% акций «Башнефти» «Роснефтью». Ранее во вторник стало известно, что  следствие по делу Улюкаева продлили до 15 мая.

По материалам: tass.ru
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016