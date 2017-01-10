Суд продлил срок домашнего ареста Улюкаеву До 15 апреля

Басманный суд Москвы продлил срок ареста бывшему министру экономического развития РФ Алексею Улюкаеву. Соответствующее решение суд принял во вторник.

Накануне о продлении ареста ходатайствовало следствие. Улюкаев будет находится под домашним арестом до 15 апреля.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали 14 ноября 2016 года. В Следственном комитете сообщили, что экс-министра задержали при получении взятки в $2 млн. Эти деньги, по данным следствия, предназначались за выданную Минэкономразвития положительную оценку сделки по покупке 50,08% акций «Башнефти» «Роснефтью». Ранее во вторник стало известно, что следствие по делу Улюкаева продлили до 15 мая.