Brent торгуется ниже $55 за баррель Падение цены – почти 4%

Нефть эталонной марки Brent торгуется на Межконтинентальной бирже ICE ниже отметки $55 за баррель. По фиксингу на 9:15 по московскому времени ее стоимость равна $54,94.

Падение нефти в цене составляет почти 4%. На столько же упали и котировки WTI – ее цена составляет $51,95 за баррель.

Старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева заявила, что соблюдение квот ОПЕК в январе создаст все условия для роста цен на нефть до $60 за баррель. В течение недели ОПЕК проведет несколько встреч в Абу-Даби. Генсек картеля Мохамменд Баркиндо обсудит в Кувейте работу комитета по соблюдению договоренностей. Там же он проведет консультацию с министром нефти страны Ассамом аль-Марзуком, который возглавляет мониторинговую комиссию от ОРПЕК.