Борис Джонсон призвал прекратить «демонизировать» Россию При этом он согласен с тем, что за кибератаками стоит РФ

Россия действительно виновна в организации хакерских атак на Демократическую партию США, но продолжать «демонизировать» ее в дальнейшем было бы «глупо». Такое мнение высказал во вторник глава МИД Великобритании Борис Джонсон на встрече с американскими конгрессменами.

«Мы обратили внимание приходящей администрации и конгресса на то, что, по нашему мнению, Россия способна, и в частности Кремль, на всякого рода грязные приемы вроде кибервойны. Но было бы глупым продолжать демонизировать Россию и загонять ее в угол», — считает дипломат.

Джонсон прибыл в Нью-Йорк с официальным визитом. Он уже встретился с советниками избранного президента США Дональда Трампа и членами американского конгресса.

Напомним. накануне пресс-секретарь президента РФ Владимира путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле чувствуют «серьезную усталость» от постоянных обвинений в организации кибератак и кампаний дезинформации. Он сравнил ситуацию с «охотой на ведьм» и выразил уверенность в том, что вскоре США сменит подход на «более трезвый». Песков также подчеркнул, что доклад американской разведки вызвал разочарование, а его скудность — недоумение.