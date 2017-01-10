ФАС выдала предупреждение «Комиэнерго» Из-за необоснованного роста платы за технологическое присоединение

Федеральная антимонопольная служба России выдала предупреждение «Комиэнерго». Об этом во вторник сообщили в Коми УФАС.

Предупреждение выдали из-за необоснованного роста платы за технологическое присоединение. В ФАС обратилась компания «Вега».

Она указала, что при расчете платы «Комиэнерго» неправильно применила стандартизированные тарифные ставки.

Добавим, ФАС возбудит антимонопольное дело о нарушении конкуренции, если «Комиэнерго» не исполнит предписания. «Комиэнерго – филиал ПАО МРСК «Северо-Запада».

Отметим, в конце декабря Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы возбудило административное дело в отношении «ТД СпецТехМаш», «ТД Стиллаг» и «ПрофБизнеса». Их подозревают в картельном сговоре.