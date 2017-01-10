Марио Фернандес может перейти в «Барселону» — источник Если каталонцы не договорятся с защитником «Шахтера» Срной

Крайний защитник ЦСКА Марио Фернандес может перейти в «Барселону» в это межсезонье. Об этом АБН во вторник сообщил источник, близкий к работе трансферного отдела красно-синих.

Как отметил источник, защитник российской национальной сборной может стать футболистом «Барселоны», если каталонцы не сумеют договориться об условиях контракта с хорватским защитником донецкого «Шахтера» Дарио Срной. Сумма трансфера армейца в «Барселону» оценивается в 15 млн евро.

Отметим, Марио Фигейра Фернандес перешел в ЦСКА весной 2012 года. В составе армейцев бразилец трижды становился чемпионом России, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны. В июле 2016 года заявление Марио Фернандеса о российском гражданстве удовлетворил президент Владимир Путин, футболист сможет играть за национальную сборную страны по футболу. Немецкий портал transgermarkt.de оценивает россиянина бразильского происхождения в 15 млн евро.