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10.01.17 / 13:08 Новости / Россия и мир / Спорт

С 2026 года в ЧМ по футболу будут участвовать до 48 сборных

Совет FIFA одобрил увеличение числа команд

Фифа FifaС 2026 года в чемпионате мира по футболу FIFA смогут участвовать 48 сборных команд. Такое решение во вторник приняли в организации.

Отметим, во вторник прошло заседание совета FIFA. Он одобрил деление общего числа команд на 16 групп по три команды каждая. Новая система направлена на вовлечение в турнир команд, которые редко попадают на чемпионат мира.

Напомним, в настоящий момент в ЧМ участвуют 32 сборные. Их делят на восемь групп. В каждой – по четыре команды. После шести матчей по сумме баллов определяют участников 1/8 финала.

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