Forbes: российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после победы Трампа Из-за укрепления национальной валюты

Состояние российских миллиардеров после победы Дональда Трампа на выборах президента США увеличилось на $29 млрд. Об этом пишет в понедельник Forbes.

Издание отмечает, что на состояниях миллиардеров сказались укрепление национальной валюты и повышение стоимости российских ценных бумаг. По данным Forbes, с 8 ноября 2016 года максимально свое состояние приумножил глава правление НОВАТЭК Леонид Михельсон. Стоимость активов бизнесмена увеличилась на $1,9 млрд и составила 18,2 миллиарда.

Также увеличилось состояние руководителя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова. Оно выросло на $1,6 млрд. Состояние председателя НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $1,4 млрд.