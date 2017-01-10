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10.01.17 / 06:09 Новости / Россия и мир / Финансы

Forbes: российские миллиардеры разбогатели на $29 млрд после победы Трампа

Из-за укрепления национальной валюты

трамп дональд trud.ruСостояние российских миллиардеров после победы Дональда Трампа на выборах президента США увеличилось на $29 млрд. Об этом пишет в понедельник Forbes.

Издание отмечает, что на состояниях миллиардеров сказались укрепление национальной валюты и повышение стоимости российских ценных бумаг. По данным Forbes,  с 8 ноября 2016 года максимально свое состояние приумножил глава правление НОВАТЭК Леонид Михельсон. Стоимость активов бизнесмена увеличилась на $1,9 млрд и составила 18,2 миллиарда.

Также увеличилось состояние руководителя совета директоров ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова. Оно выросло на $1,6 млрд. Состояние председателя НЛМК Владимира Лисина увеличилось на $1,4 млрд.

 

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