Все новости

10.01.17 / 00:57 Новости / Политика / Россия и мир

Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках

Виновата специфика работы спецслужб

кирбиГосдепартамент США не видит проблемы в отсутствии доказательств вмешательства России в выборы в докладе спецслужб. Об этом заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

«Думаю, немногие усомнятся, что разведывательные службы должны охранять свои методы и источники», — сказал Кирби. Он добавил, что спецслужбы могут сами решать, какая информация должна быть засекречена, а какую можно обнародовать.

Напомним, в минувшую пятницу ЦРУ, ФБР и АНБ распространили несекретную версию своего доклада о попытках России повлиять на ход президентских выборов в США. Ранее документ был представлен президенту США Бараку Обаме и избранному главе государства Дональду Трампу. В штабе Трампа заявили, что он примет решение о возможных мерах против России после инаугурации. Церемония состоится 20 января.

Метки: , , , , ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016