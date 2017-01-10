Госдеп объяснил отсутствие доказательств в докладе о кибератаках Виновата специфика работы спецслужб

Госдепартамент США не видит проблемы в отсутствии доказательств вмешательства России в выборы в докладе спецслужб. Об этом заявил в понедельник официальный представитель госдепартамента Джон Кирби.

«Думаю, немногие усомнятся, что разведывательные службы должны охранять свои методы и источники», — сказал Кирби. Он добавил, что спецслужбы могут сами решать, какая информация должна быть засекречена, а какую можно обнародовать.

Напомним, в минувшую пятницу ЦРУ, ФБР и АНБ распространили несекретную версию своего доклада о попытках России повлиять на ход президентских выборов в США. Ранее документ был представлен президенту США Бараку Обаме и избранному главе государства Дональду Трампу. В штабе Трампа заявили, что он примет решение о возможных мерах против России после инаугурации. Церемония состоится 20 января.