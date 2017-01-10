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10.01.17 / 00:22 Новости / Общество / Россия и мир

Госдеп принес официальные извинения ЛГБТ-сообществу

За многолетнюю дискриминацию

Джон Керри и Каримов США УзбекистанГоссекретарь США Джон Керри принес извинения представителям ЛГБТ-сообщества, которые работали в Государственном департаменте, и другим сотрудникам ведомства, которые сталкивались с дискриминацией во время работы. Об этом сообщает в понедельник газета Politico.

«В прошлом, с 1940 года и на протяжении десятилетий, Госдепартамент был одним из государственных и частных работодателей, дискриминирующих работников и соискателей на основе их сексуальной ориентации», — признал Керри. Он рассказал, что некоторых людей принуждали уволиться или не брали на работу.

«Такие действия были неправильными тогда, так же как они неправильны и сегодня», — заявил Керри. Он принес официальные извинения от имени ведомства.

По материалам: politico.com
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