Индексы РТС и ММВБ начали вторник в красной зоне ММВБ 2209,53; РТС 1158,56

Индексы РТС и ММВБ начали вторник на Московской бирже в красной зоне. ММВБ остановился утром у отметки 2209,53 пунктов, РТС – 1158,56 пунктов, снизившись на 0,04% и 0,15% соответственно.

Аналитик банка «Российский капитал» Анастасия Соснова» отметила, что инвесторы находятся в ожидании пресс-конференции Дональда Трампа 11 января, а также выступления главы ФРС США Джанет Йеллен. Во вторник индекс ММВБ будет консолидироваться чуть выше 2200 пунктов, считает аналитик. Доллар США на Московской бирже будет тестировать отметку в 60 рублей.

На Токийской фондовой бирже день закончился на понижении. Индекс TOPIX снизился на 11,01 пунктов до 1542,31 пунктов. Индекс JPX-Nikkei потерял 111,88 пунктов, упав до 13816,61 пунктов.