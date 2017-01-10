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10.01.17 / 14:17 Новости / Россия и мир

В Петербургский арбитраж подали иск о банкротстве одного из предприятий ГК «Юлмарт»

Речи идет об ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания»

Юлмарт для тега, фото с сайта overclockers.ruВ Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области подали иск о банкротстве ООО «Юлмарт продуктово-закупочная компания». Об этом сообщили в суде во вторник.

Исцом выступило ООО «Консультационная группа «Санация». Иск в настоящее время не принят к производству.

За последние полгода в отношении компаний, входящих в ГК «Юлмарт» было подано четыре иска о банкротстве. В декабре прошлого года петербургский арбитраж ввел в отношении ООО «Юлмарт региональная сбытовая компания» процедуру наблюдения. В феврале планируется провести заседания по искам частного кредитора Олега Морозова к НАО «Юлмарт» и Балтийской электронной площадки к  «Юлмарт Девелопмент».

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