Улюкаев, «Ростелеком» и Yahoo! Итоги вторника

Yahoo! Inc. объявила о планах сменить название, AliExpress возобновила экспресс-доставку в РФ, суд продлил арест Улюкаеву, «Ростелеком» купил «Сибитекс», а маньяк-милиционер из Ангарска признался в еще 59 убийствах.

Yahoo! Inc. намерено сменить название. После продажи операционного бизнеса Verizon, компания будет называться Altaba Inc. При этом шесть членов совета директоров покинут компанию.

AliExpress возобновила быструю доставку товаров в Россию. Компания сообщила о нормальной работе отправки посылок. Ранее стало известно, что экспресс-доставка временно приостановлена из-за проблем на границе.

Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-главе МЭР Алексею Улюкаеву. Он будет находиться под арестом до 15 апреля. Кроме того, следствие по делу Улюкаева продлили до 15 мая.

«Ростеком» приобрел 100% акций провайдера «Сибитекса». Покупателем стала «дочка» Ростелекома» «Башинформсвязь». Сумма сделки, при этом, не уточнялась.

Маньяк из Ангарска признался еще в 59 убийствах. На счету Михаила Попкова 81 убийство. Суд принял решение продлить ему арест до 29 апреля. На заседании, которое прошло во вторник, Попкова обвинили в 47 убийствах.