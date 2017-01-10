Улюкаев, «Ростелеком» и Yahoo! Итоги вторника

Yahoo! Inc. намерено сменить название. После продажи операционного бизнеса Verizon, компания будет называться Altaba Inc. При этом шесть членов совета директоров покинут компанию.
AliExpress возобновила быструю доставку товаров в Россию. Компания сообщила о нормальной работе отправки посылок. Ранее стало известно, что экспресс-доставка временно приостановлена из-за проблем на границе.
Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-главе МЭР Алексею Улюкаеву. Он будет находиться под арестом до 15 апреля. Кроме того, следствие по делу Улюкаева продлили до 15 мая.
«Ростеком» приобрел 100% акций провайдера «Сибитекса». Покупателем стала «дочка» Ростелекома» «Башинформсвязь». Сумма сделки, при этом, не уточнялась.
Маньяк из Ангарска признался еще в 59 убийствах. На счету Михаила Попкова 81 убийство. Суд принял решение продлить ему арест до 29 апреля. На заседании, которое прошло во вторник, Попкова обвинили в 47 убийствах.