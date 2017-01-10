Из «Башнефти» уволилась IR-директор Она поблагодарила коллег за работу

Из «Башнефти», контрольный пакет которой осенью 2016 года купила «Роснефть», уволилась директор службы по связям с инвесторами (IR) Мария Радина. Об этом она сообщила в понедельник.

«Друзья, сегодня был мой последний рабочий день в «Башнефти». Это были незабываемые шесть лет работы с самыми лучшими людьми и прекрасными профессионалами», — написала Радина на своей странице в социальной сети Facebook. От дополнительных комментариев она отказалась.

Напомним, в октябре 2016 года башкирскую компанию покинул Александр Корсик. Он возглавлял «Башнефть» с 2011 года. Также ушли все члены правления и более 10 вице-президентов. "Роснефть" купила контрольный пакет акций «Башнефти» за 329,6 млрд рублей.