Jaguar Land Rover анонсировал новую линейку модификаций Jaguar F-TYPE Количество доступных модификаций автомобиля выросло до 20

Jaguar Land Rover анонсировал новую линейку модификаций Jaguar F-TYPE. Об этом в компании сообщили во вторник.

Количество доступных модификаций автомобиля выросло до 20. Новая линейка F-TYPE поступит в продажу во втором квартале этого года.

Отметим, Jaguar Land Rover представили в 2012 году. Спорткар стал самым продаваемым автомобилем в своем сегменте на британском рынке.

Добавим, ранее Jaguar Land Rover объявил, что ачнет продажи своего первого электрокара в 2018 году. Дебют электрокара Jaguar I-PACE запланирован на конец этого года.