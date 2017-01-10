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10.01.17 / 15:15 Новости / Россия и мир

Jaguar Land Rover анонсировал новую линейку модификаций Jaguar F-TYPE

Количество доступных модификаций автомобиля выросло до 20

Jaguar Land Rover birminghampost.co.ukJaguar Land Rover анонсировал новую линейку модификаций Jaguar F-TYPE. Об этом в компании сообщили во вторник.

Количество доступных модификаций автомобиля выросло до 20. Новая линейка F-TYPE поступит в продажу во втором квартале этого года.

Отметим, Jaguar Land Rover представили в 2012 году. Спорткар стал самым продаваемым автомобилем в своем сегменте на британском рынке.

Добавим, ранее Jaguar Land Rover объявил, что ачнет продажи своего первого электрокара в 2018 году. Дебют электрокара Jaguar I-PACE запланирован на конец этого года.

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