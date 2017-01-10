Количество теплосетей ГУП «ТЭК СПб» в Петербурге достигнет 130 км к 2018 году На перекладку сетей потратят около 15 млрд рублей

Количество тепловых сетей государственного унитарного предприятия «ТЭК СПб» в Петербурге достигнет 130 км к 2018 году. Об этом АБН во вторник сообщили представители предприятия.

Как отметили в ГУП «ТЭК СПб», в ближайшие два года на перекладку сетей потратят порядка 15 млрд рублей. Также в компании уточнили, что новые тепловые сети построят на Суздальском проспекте для подключения жилого комплекса «ЮИТ Санкт-Петербург» и на бывших землях сохвоза «Пригородный».

Напомним, ранее представители предприятия сообщили, что к 2017 году запустят порядка 250 объектов. Также, по словам главного инженера предприятия Ивана Репина, в следующем году работники предприятия переложат около 120 км трубопроводов. Общий объем средств в 2016 году составил порядка 7 млрд рублей, 2,5 млрд выделило из бюджета города правительство Петербурга.