В Кабуле от двойного теракта погибли 30 человек Ранены 78 человек

В Кабуле из-за теракта неподалеку от здания российского посольства погибли по меньшей мере 30 человек. Данные о жертвах во вторник передает местный телеканал Tolonews со ссылкой на заявления чиновников.

Ранения получили 78 человек. Ранее телеканал сообщал о 25 погибших и 70 пострадавших. Одновременно с этим в МВД Афганистана передает данные о 21 погибшем и 45 пострадавших.

В столице Афганистана прогремело два взрыва. Мишенью для атаки правоохранительные органы называют сотрудников афганского парламента. Одну бомбу подорвал смертник, вторая была заложена в автомобиль. Взрывы прозвучали на улице Дар-уль-Аман. Ответственность за теракт взяли боевики движения «Талибан».