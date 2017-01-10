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10.01.17 / 09:56 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Комстрой Петербурга назвал источники финансирования допконтракта по стадиону на Крестовском

Все деньги были предусмотрены летними поправками к бюджету

Фото АБН

Фото АБН

Комитет по строительству Петербурга назвал источники финансирования дополнительного контракта на 2 млрд рублей по достройке стадиона на Крестовском. Об этом в комитете рассказали во вторник.

Деньги были предусмотрены еще во время подготовки в 2016 году летних поправок к бюджету города, заверили в комитете. В том числе – за счет перераспределения финансирования по намыву острова. Ввод входной группы на намыве запланировали на 2017 год, подчеркнули в Смольном. Отметим, госэкспертиза постановила, что работы, за которые город платит 2 млрд рублей, должны стоить почти 2,5 млрд рублей.

Накануне стало известно, что 30 декабря комитет по строительству заключил с генподрядчиком на строительстве стадиона на Крестовском острове «Метростроем» еще один контракт по достройке. Ранее в декабре «Метрострой» уже соглашался доделать на арене работ на 1 млрд рублей.

Стадион на Крестовском острове сдали в конце декабря 2016 года. На нем окончены основные работы, сообщили власти.

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