Комстрой: Достройка объектов ГК «Город» находится на контроле Ранее дольщики заявили о намерении провести «почтовую» акцию

Комитет по строительству Петербурга и «Центр содействия строительству» контролируют достройку объектов ГК «Город». Об этом сообщили в комитете во вторник.

В результате выполнения комплекса работ, направленных на завершение строительства ЖК «Ленинский Парк», ЖК «Прибалтийский» и ЖК «Морская звезда», в с июля 2015 года по декабрь 2016 года в строительство по всем жилым комплексам привлекли около 2 млрд рублей. По состоянию на декабрь 2016 года половина выполненных работ оплачена посредством кредитной линии «Банк Санкт-Петербург».

Напомним, накануне дольщики ГК «Город» сообщили о намерении провести акцию с целью напомнить губернатору Петербурга Георгию Полтавченко о своих проблемах. В рамках акции планируется массово направить в приемную городского правительства письма.

ГК «Город» занимается строительством ЖК «Ленинский парк», «Прибалтийский» и «Морская звезда». Бывших руководителей компании подозревают в мошенничестве. В настоящее время они находятся под следствием.