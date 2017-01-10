Маньяк из Ангарска признался еще в 59 убийствах В 2015 году сознался в 22 убийствах

Маньяк-милиционер из Ангарска Михаил Попков признался еще в 59 убийствах. В общей сложности на его счету 81 убийство, рассказали во вторник в Следственном комитете (СК) по Иркутской области.

Очередной суд прошел во вторник. Попкову продлили арест до 29 апреля. На суде его обвинили в 47 убийствах.

В январе 2015 года суд решил, что бывшего милиционера ожидает пожизненное заключение. Тогда следствие предполагало, что он совершил только 22 убийства. Однако мужчину не могут перевести в колонию общего режима, потому что проходят расследования новых преступлений, в которых он сознался после вынесения приговора.

Убийства маньяк совершал с 1992 по 2010 год. Ранее следствие считало, что преступную деятельность Попков прекратил в 2000 году.