Все новости

10.01.17 / 17:41 Новости / Общество / Россия и мир

Маньяк из Ангарска признался еще в 59 убийствах

В 2015 году сознался в 22 убийствах

В Турции арестовали пять человек

Фото pravdaurfo.ru

Маньяк-милиционер из Ангарска Михаил Попков признался еще в 59 убийствах. В общей сложности на его счету 81 убийство, рассказали во вторник в Следственном комитете (СК) по Иркутской области.

Очередной суд прошел во вторник. Попкову продлили арест до 29 апреля. На суде его обвинили в 47 убийствах.

В январе 2015 года суд решил, что бывшего милиционера ожидает пожизненное заключение. Тогда следствие предполагало, что он совершил только 22 убийства. Однако мужчину не могут перевести в колонию общего режима, потому что проходят расследования новых преступлений, в которых он сознался после вынесения приговора.

Убийства маньяк совершал с 1992 по 2010 год. Ранее следствие считало, что преступную деятельность Попков прекратил в 2000 году.

По материалам: ria.ru
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016