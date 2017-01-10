На масленицу в Ирландии Петербург потратит почти 2 млн рублей Праздник пройдет в Дублине

На проведение «Русской масленицы» для соотечественников в Ирландии Петербург потратит 1,98 млн рублей. Накануне конкурсная комиссия приступила к определению организатора праздника.

Аукцион на организационное и методическое обеспечение проведения масленичных мероприятий в конце декабря разместил комитет по внешним связям Петербурга. Их проводит Координационный совет российских соотечественников в Ирландии.

Ориентировочно мероприятие пройдет в конце февраля в Дублине. Гостям праздника покажут номера, которые должны их познакомить с «фольклорными традициями русской культуры».

Отметим, в 2017 году в России масленицу будут праздновать в период с 20 по 26 февраля. Ранее Смольный также разместил аукцион на празднование китайского Нового года в Петербурге в I квартале 2017 года. На него потратят 2,5 млн рублей.