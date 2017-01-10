Экс-министр экономики Казахстана задержан за взятки Предположительно он тратил деньги на личные нужды

Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупных размерах. Об этом во вторник сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции.

По информации бюро, Бишимбаев тратил деньги на личные нужды. В настоящий момент идет следствие.

Отметим, Бишимбаева отстранили от должности в декабре. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уточнил, что «возникли вопросы по деятельности Бишимбаева в холдинге «Байтерек».

Добавим, Бишимбаев родился в 1980 году. Он занимал пост министра экономики с мая 2016 года.