Экс-министр экономики Казахстана задержан за взятки

Бывшего министра национальной экономики Казахстана Куандыка Бишимбаева задержали по подозрению в неоднократном получении взяток в особо крупных размерах. Об этом во вторник сообщили в Национальном бюро по противодействию коррупции.
По информации бюро, Бишимбаев тратил деньги на личные нужды. В настоящий момент идет следствие.
Отметим, Бишимбаева отстранили от должности в декабре. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев уточнил, что «возникли вопросы по деятельности Бишимбаева в холдинге «Байтерек».
Добавим, Бишимбаев родился в 1980 году. Он занимал пост министра экономики с мая 2016 года.