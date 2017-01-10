В Минобороны назвали публикацию LifeNews о причинах крушения Ту-154 недопустимой и аморальной Потому что расследование еще не закончено

В министерстве обороны назвали публикацию издания LifeNews «Загадка крушения Ту-154 раскрыта» недопустимой и аморальной. С таким заявлением официальный представитель ведомства Игорь Конашенков выступил во вторник.

Минобороны назвало данные LifeNews «слухами». «Абсолютный бред и выдумка издания», — так охарактеризовали военные специалисты материал. Конашенков подчеркнул, что нельзя делать никакие выводы до окончания расследования.

Напомним, во вторник LifeNews со ссылкой на источники рассказал, что эксперты Минобороны установили причину крушения Ту-154. Это якобы была ошибка второго пилота, который перепутал рычаги управления. Также свою роль сыграли низкая высота и перегруз.

Самолет Ту-154 разбился в конце декабря над акваторией Черного моря. Ранее авиаспециалисты сообщили о проблемах с закрылками у самолета. Лайнер рухнул в море хвостовой частью вниз. Погибли все 92 человека, находившихся на борту. Они летели в Сирию на авиабазу Хмеймим. Среди погибших – артисты военного ансамбля Александрова и благотворитель Елизавета Глинка, более известная как Доктор Лиза.