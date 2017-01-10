Все новости

10.01.17 / 10:35 Новости / Общество / Россия и мир

Минюст пояснил идею об изъятии у должников единственного жилья

Только если жилье явно превышает по размеру и стоимости потребности должника и его семьи

МинюстВ министерстве юстиции РФ пояснили предложение об изъятии у должников единственного жилья. Разъяснения законопроект ведомство дало во вторник.

Жилье могут отобрать только в том случае, если его размер и стоимость «явно превышают» потребности должника и его семьи.

Накануне Минюст предложил внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс. Пока что единственное жилье должника и его семьи изымать в счет долга не могут, только если это не квартира в ипотеку. Конституционный суд постановил, что Минюст должен определить границы запрета на это взыскание.

По материалам: ria.ru
Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016