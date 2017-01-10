Минюст пояснил идею об изъятии у должников единственного жилья Только если жилье явно превышает по размеру и стоимости потребности должника и его семьи

В министерстве юстиции РФ пояснили предложение об изъятии у должников единственного жилья. Разъяснения законопроект ведомство дало во вторник.

Жилье могут отобрать только в том случае, если его размер и стоимость «явно превышают» потребности должника и его семьи.

Накануне Минюст предложил внести изменения в Гражданский процессуальный кодекс. Пока что единственное жилье должника и его семьи изымать в счет долга не могут, только если это не квартира в ипотеку. Конституционный суд постановил, что Минюст должен определить границы запрета на это взыскание.