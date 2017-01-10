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10.01.17 / 20:01 Новости / Общество / Россия и мир

В Алабаме мужчина захватил заложников в банке

По предварительным данным, он планировал совершить ограбление

Фото: metronews.ru

Фото: metronews.ru

Неизвестный захватил заложников в банке в американском Таскалуса (штат Алабама). Об этом во вторник сообщает Fox News.

Мужчина зашел в здание еще до открытия банка. Согласно предварительной информации, он планировал совершить ограбление. Полиция пытается выяснить, сколько человек находятся в здании.

Добавим, в настоящий момент правоохранительные органы перекрыли близлежащие дороги. Также закрыт находящийся поблизости университет. На место происшествия прибыли бойцы подразделения SWAT. Профессиональные переговорщики пытаются установить контакт с захватчиком.

По материалам: foxnews.com
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