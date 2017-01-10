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10.01.17 / 15:53 Новости / Петербург и Ленобласть

На Петровском острове стартовало строительство нового жилого комплекса премиум-класса

Его планируют сдать в 2019 году

Фото: finobzor.ru

Фото: finobzor.ru

Setl City начала строительство нового жилого комплекса премиум-класса «Петровский парк» в Петроградском районе Петербурга, на Петровском острове. Об этом в компании сообщили во вторник.

Завершение строительства намечено на четвертый квартал 2019 года. Покупателям будут доступны квартиры различного метража и планировок – от однокомнатных до видовых пятикомнатных с террасами. Общая площадь жилой недвижимости составит 47 330 кв. м.

Отметим, за январь—ноябрь 2016 года в Петербурге ввели в эксплуатацию 2,36 млн кв. м жилья. Это составляет 936 домов на 42853 квартир. В ноябре в городе ввели 133 тыс. кв. м нового жилья. Лидером стал Петродворцовый район, на второй месте — Калининский район, а на третьем – Красногвардейский.

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