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10.01.17 / 16:33 Новости / Россия и мир / Экономика

На госпрограмму нацполитики выделили почти 26 млрд рублей до 2025 года

Позволит перейти от отдельных проектов к системному подходу

Фото АБН

Фото АБН

На государственную программу национальной политики выделили почти 26 млрд рублей до 2025 года. Об этом во вторник сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.

Программу премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил также во вторник. Руководитель агентства Игорь Баринов заявил, что программа позволит перейти от отдельных проектов в сфере реализации национальной политики к системному подходу. В настоящее время программой занимаются шесть федеральных органов исполнительной власти.

ФАДН подготовил концепцию в конце лета 2016 года. Ее целью является «упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности». В программе восемь подпрограмм. Они ориентированы на этнокультурное развитие городов, русский язык, языки народов России, коренные народы страны, адаптацию мигрантов, а также на российское казачество и профилактику экстремизма.

По материалам: tass.ru
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