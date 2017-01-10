На госпрограмму нацполитики выделили почти 26 млрд рублей до 2025 года Позволит перейти от отдельных проектов к системному подходу

На государственную программу национальной политики выделили почти 26 млрд рублей до 2025 года. Об этом во вторник сообщили в Федеральном агентстве по делам национальностей.

Программу премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил также во вторник. Руководитель агентства Игорь Баринов заявил, что программа позволит перейти от отдельных проектов в сфере реализации национальной политики к системному подходу. В настоящее время программой занимаются шесть федеральных органов исполнительной власти.

ФАДН подготовил концепцию в конце лета 2016 года. Ее целью является «упрочение общероссийского гражданского самосознания и духовной общности». В программе восемь подпрограмм. Они ориентированы на этнокультурное развитие городов, русский язык, языки народов России, коренные народы страны, адаптацию мигрантов, а также на российское казачество и профилактику экстремизма.