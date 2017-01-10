NADO призвали отстранить Россию от всех соревнований и лишить турниров С призывом выступили организации из 19 стран

Национальные антидопинговые организации (NADO) 19 стран призвали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить ее права проводить любые турниры из-за нарушения антидопинговых правил. Об этом говорится в заявлении организации, распространенном во вторник.

В документе сказано, что Ричард Макларен и комиссия выявили «неопровержимые доказательства системы сокрытия допинга» в России. Организации призывают отстранить страну от любых международных соревнований и турниров, пока ситуация в ней не начнет соответствовать международному антидопинговому законодательству.

NADO предложили разрешать некоторым «чистым» спортсменам выступать на международном уровне в качестве нейтральных. Также они призвали международное антидопинговое агентство WADA проконтролировать расследование фактов из доклада Макларена.

Добавим, авторами заявления стали лидеры Национальных антидопинговых организаций Австрии, Бельгии, Канады, Хорватии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Польши, Словении, Испании, ЮАР, Швеции, Швейцарии и США. В декабре 2016 года обнародовали вторую часть доклада главы независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричарда Макларена. В докладе сказано, что около тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.