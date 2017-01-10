У главы Нацразведки США нет доказательств влияния кибератак на итоги выборов Атаки хакеров были нужны, чтобы американцы засомневались

У Национальной разведки США нет доказательств того, что кибератаки, приписываемые России, оказали влияние на итоги президентских выборов. Об этом во вторник заявил глава ведомства Джеймс Клеппер.

«У нас нет данных о влиянии кибератак на голоса избирателей», — признал Клеппер во время выступления перед членами Конгресса США. Он пояснил, что хакерские атаки были призваны посеять сомнения в американском обществе.

Напомним, ранее Клеппер заявлял, что у него нет сомнений в компетентности авторов доклада о кибератаках, который был обнародован 8 января. Он подчеркнул, что разведчики-профессионалы, подготовившие документ, не принадлежат ни к одной из партий, и сослался на свой 53-летний опыт работы в разведке. Клеппер также подчеркивал, что президент США Барак Обама никак не контролировал подготовку доклада и не оказывал давления на разведывательные службы.