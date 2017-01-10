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10.01.17 / 23:23 Новости / Политика / Россия и мир

У главы Нацразведки США нет доказательств влияния кибератак на итоги выборов

Атаки хакеров были нужны, чтобы американцы засомневались

флаг СШАУ Национальной разведки США нет доказательств того, что кибератаки, приписываемые России, оказали влияние на итоги президентских выборов. Об этом во вторник заявил глава ведомства Джеймс Клеппер. 

«У нас нет данных о влиянии кибератак на голоса избирателей», — признал Клеппер во время выступления перед членами Конгресса США. Он пояснил, что хакерские атаки были призваны посеять сомнения в американском обществе.

Напомним, ранее Клеппер заявлял, что у него нет сомнений в компетентности авторов доклада о кибератаках, который был обнародован 8 января. Он подчеркнул, что разведчики-профессионалы, подготовившие документ, не принадлежат ни к одной из партий, и сослался на свой  53-летний опыт работы в разведке. Клеппер также подчеркивал, что президент США Барак Обама никак не контролировал подготовку доклада и не оказывал давления на разведывательные службы.

По материалам: interfax.ru
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