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10.01.17 / 19:00 Новости / Россия и мир / Спорт

Нобоа не перейдет в «Зенит» в это межсезонье – источник

Эквадорца не отпустит Бердыев

Фото: afisha.ngs24.ru

Фото: afisha.ngs24.ru

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа не перейдет в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом АБН сообщил источник, близкий к руководству петербургского клуба.

По словам источника, эквадорского футболиста не намерен отпускать вице-президент ростовчан Курбан Бердыев. Футболист может перейти в команду летом, когда завершится его контракт с «Ростовом».

Напомним, Кристиан Нобоа играл под руководством Бердыева в «Рубине» и «Ростове». В казанском клубе эквадорский полузащитник сыграл в 132 матчах и забил 25 голов. В «Ростов» футболист перешел из греческого «Паока» в июле 2015 года. Как он сообщал, главной причиной для возвращения в Россию стало назначение Курбана Бердыева наставником ростовчан.

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