Нобоа не перейдет в «Зенит» в это межсезонье – источник Эквадорца не отпустит Бердыев

Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа не перейдет в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Об этом АБН сообщил источник, близкий к руководству петербургского клуба.

По словам источника, эквадорского футболиста не намерен отпускать вице-президент ростовчан Курбан Бердыев. Футболист может перейти в команду летом, когда завершится его контракт с «Ростовом».

Напомним, Кристиан Нобоа играл под руководством Бердыева в «Рубине» и «Ростове». В казанском клубе эквадорский полузащитник сыграл в 132 матчах и забил 25 голов. В «Ростов» футболист перешел из греческого «Паока» в июле 2015 года. Как он сообщал, главной причиной для возвращения в Россию стало назначение Курбана Бердыева наставником ростовчан.