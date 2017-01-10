Объем добычи морепродуктов в России вырос на 5,5% в 2016 году И превысил 4,7 млн тонн

Объем российского вылова водных биоресурсов вырос на 5,5% в 2016 году по сравнению с показателем 2015 года. Об этом во вторник сообщили в Росрыболовстве.

В 2016 году российские рыбаки добыли более 4,7 млн тонн водных биоресурсов. В Дальневосточном бассейне добыли 3,11 млн тонн (рост на 8%). Общий вылов в Северном бассейне увеличился на 1,4% и составил 567 тыс. тонн морепродуктов.

В Азово-Черноморском бассейне добыли 103 тыс. тонн (рост на 5,6%). В Западном бассейне выловили 72,63 тыс. тонн водных биоресурсов (рост на 8,7%).

Добавим, объем импорта рыбы в Россию за январь—ноябрь 2016 года сократился на 8,7%, по данным Росрыболовства. Показатель сократился до 455,9 тыс. тонн. Объем поставок рыбы и рыбной продукции за пределы России за отчетный период составил 1,76 млн тонн. Это на 7% больше аналогичного периода прошлого года.