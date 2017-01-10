Объем платежей через ЕПГУ вырос почти в три раза в 2016 году Пользователи совершили 7,4 млн платежей

Объем платежей через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) вырос почти в три раза в 2016 году по сравнению с показателем прошлого года. Об этом во вторник сообщили в Минкомсвязи.

Пользователи совершили через ЕПГУ 7,4 млн успешных платежей. Их общая сумма составила 7,9 млрд рублей.

Отметим, в 2015 году пользователи совершили 2,6 млн успешных платежей через систему. Их сумма превысила 2,9 млрд рублей.

В настоящий момент на ЕПГУ доступна оплата налогов, пошлин за госуслуги, услуг ЖКХ, штрафов и задолженностей. Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков, через мобильный телефон. Также можно скачать квитанцию для оплаты в банке.