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10.01.17 / 20:22 Новости / Россия и мир / Финансы

Объем платежей через ЕПГУ вырос почти в три раза в 2016 году

Пользователи совершили 7,4 млн платежей

Объем платежей через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) вырос почти в три раза в 2016 году по сравнению с показателем прошлого года. Об этом во вторник сообщили в Минкомсвязи.

Пользователи совершили через ЕПГУ 7,4 млн успешных платежей. Их общая сумма составила 7,9 млрд рублей.
Отметим, в 2015 году пользователи совершили 2,6 млн успешных платежей через систему. Их сумма превысила 2,9 млрд рублей.

В настоящий момент на ЕПГУ доступна оплата налогов, пошлин за госуслуги, услуг ЖКХ, штрафов и задолженностей. Оплатить начисления можно с помощью банковских карт, электронных кошельков, через мобильный телефон. Также можно скачать квитанцию для оплаты в банке.

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