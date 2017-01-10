У главы РЭК Свердловской области прошли обыски По делу о взятке

У главы региональной энергетической комиссии (РЭК) Свердловской области Владимира Гришанова прошли обыски. Об этом сообщает во вторник Znak.com со ссылкой на бывшего директора ООО «УралКотел» Леонида Бычкова.

«Проводилась проверка по факту заявления, которое написал неизвестный. В заявлении говорилось, что я якобы дал взятку Гришанову, чтобы тот посодействовал мне в установлении высоких тарифов на тепло в Верхотурье. Сумма взятки, как говорится в заявлении анонима, 50 млн рублей», — рассказал предприниматель.

По словам Бычкова, «УралКотел» занимается поставками тепла в Верхотурье. В декабре РЭК понизил тарифы для компании на 7,2%. Средства, которые Бычков якобы передал Гришанову предназначались для того, чтобы глава РЭК содействовал отмене решения о понижении тарифа.

На высокие тарифы на тепло ранее жаловались жители Верхотурья. То, что они «несколько высокие» признавался и глава города Алексей Лиханов. «Пытаемся с ним бороться и отстаивать пониже цену», — говорил он.