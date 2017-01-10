Парламент Венесуэлы сообщил об уходе Мадуро с поста президента После голосования депутатов

В Венесуэле парламент заявил, что Николас Мадуро оставил президентский пост в силу неисполнения им своих обязанностей. Об этом сообщает в понедельник газета El Nacional.

Решение принимали депутаты путем голосования. За отставку Мадуро проголосовало большинство парламентариев — 106 человек. Издание отмечает, что проправительственные политики покинули зал до начала голосования.

Издание поясняет, что парламент действовал на основании 233 статьи конституции. Она позволяет признать президента отсутствующим на посту и провести новые выборы.

Напомним, 5 января Мадуро назначил новым вице-президентом 42-летнего Тарека Эль-Айссами. Он сделал это, чтобы Эль-Айссами мог занять его место в случае отставки. В Венесуэле парламентарии находятся в оппозиции к президенту. Депутаты уже пытались организовать импичмент главы государства и собирали подписи.