«Парнас» хочет отменить результаты выборов в Госдуму Заявляют об ошибках в работе ЦИК

«Парнас» подала в Верховный суд России иск к ЦИК об отмене результатов выборов в Госдуму. Информация об этом появилась на сайте партии во вторник.

Иск к Центризбиркому был подан в понедельник. По мнению оппозиционеров, в работе ЦИК были ошибки, из-за которых установить реальное волеизъявление граждан нельзя. В частности «Парнас» заявляет, что Центризбирком не стал рассматривать вопрос о пересчете голосов в проблемных округах. В партии отмечают, что дискуссию о прошедших выборах нужно продолжать.

Напомним, в России 18 сентября прошли выборы в Госдуму и региональные парламенты. «Парнас» на выборах в федеральной собрание набрал меньше одного процента. «Яблоко», получившее 1,9% результаты голосования в Госдуму также не признает. Оппозиционеры заявляют о массовых фальсификациях на участках.

В Петербурге кандидаты от разных партий пытаются оспаривать результаты выборов в суде. Так, по 217 думскому округу борьбу за думский мандат продолжает проигравший кандидата от «Партии роста» Оксана Дмитриева. По второму ЗакСовскому округу результаты пытается оспорить кандидат от «Справедливой России» Нелли Вавилина. Ряд других округов Петербурга также оказался в эпицентре выборных скандалов.