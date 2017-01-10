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10.01.17 / 11:53 Новости / Общество / Россия и мир

Пассажиропоток «Аэроэкспресса» увеличился на 6,3% в новогодние праздники

Компания перевезла свыше 330 тыс. пассажиров за это время

Аэроэкспресс фото с сайта sostav.ruПассажиропоток «Аэроэкспресса» увеличился на 6,3% за период с 28 декабря по 8 января. Об этом в компании сообщили во вторник.

Всего в эти дни «Аэроэкспресс» перевез порядка 334 тыс. пассажиров. В компании отметили, что в новогодние праздники все рейсы «Аэроэкспресс» выполнялись согласно графику, перегруженности и сбоя в движении поездов не было.

Добавим, «Аэроэкспресс» занимается перевозками пассажиров по железной дороге между Москвой и аэропортами Внуково, Домодедово и Шереметьево. С 4 января цена билета по тарифу «Стандартный» выросла до 500 рублей. Ранее билет стоил 470 рублей.

В 2015 году услугами «Аэроэкспресса» воспользовалось 13 млн человек. Точность следования поездов достигла 99,8%.

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