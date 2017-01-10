Пенис уменьшается с возрастом — ученые Из-за потери коллагена клетками тела

Пенис уменьшается с возрастом мужчины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного директором Института мужского здоровья в Джерси Брайном Стекснером, опубликованные во вторник.

В процессе старения, клетки организма теряют коллаген, что приводит к уменьшению некоторых частей тела. Ученый также указывает на то, что с возрастом многие мужчины набирают жир в области живота из-за чего над половым органом нависает лишняя кожа, а сам пенис визуально кажется меньше.

Кроме того, с возрастом пенис теряет свою форму. По длине полового органа образуется рубцовая ткань. Это приводит к искривлению полового органа.