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10.01.17 / 18:17 Новости / Россия и мир

Пенис уменьшается с возрастом — ученые

Из-за потери коллагена клетками тела

Пенис уменьшается с возрастом мужчины. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного директором Института мужского здоровья в Джерси Брайном Стекснером, опубликованные во вторник.

В процессе старения, клетки организма теряют коллаген, что приводит к уменьшению некоторых частей тела. Ученый также указывает на то, что с возрастом многие мужчины набирают жир в области живота из-за чего над половым органом нависает лишняя кожа, а сам пенис визуально кажется меньше.

Кроме того, с возрастом пенис теряет свою форму. По длине полового органа образуется рубцовая ткань. Это приводит к искривлению полового органа.

По материалам: nation-news.ru
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