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10.01.17 / 13:50 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

«Петрович» потратит около 1,5 млрд рублей на строительство нового комплекса в Петербурге

Здание сдадут в эксплуатацию в июне 2017 года

СТД ПетровичКомпания «Петрович» потратит порядка 1,5 млрд рублей на строительство нового торгово-складского комплекса в Петербурге. Об этом АБН сообщили в компании во вторник.

Как отметили представители «Петровича», торгово-складской комплекс построят на 1 линии Таллинского шоссе. Строительные работы начнутся в январе, а сдача здания запланирована на июнь этого года. Общая площадь комплекса составит около 15 тыс. кв м, большую часть здания займут складские помещения.

Напомним, компанию «Петрович» основали в 1995 году. Основной объем продаж составляют материалы общестроительного назначения. Сеть «Петрович» насчитывает 16 гипермаркетов в городах Северо-Западного и Центрального федеральных округов России.

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