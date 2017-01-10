В строительство ЖК «Петровский парк» инвестируют 6,6 млрд рублей Закончат к 2019 году

Инвестиции в строительство жилищного комплекса «Петровский парк» оценивают в 6,6 млрд рублей. Об этом АБН сообщила руководитель департамента по связям с общественностью компании «Setl Group» Инга Ярош.

Закончить строительство планируют в IV квартале 2019 года. Общая площадь квартир составит более 47 тыс. кв м.

Отметим, «Петровский парк» построят на участке между Петровской площадью, Петровским проспектом и берегом Малой Невы. Жилищный комплекс будет состоять из трех восьмиэтажных корпусов и детского сада, рассчитанного на 160 мест. Как сообщили в компании, застройщики уже начали строительные работы. Автором проекта выступает архитектурная студия «Евгений Герасимов и партнеры».