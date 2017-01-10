Правительство Ленобласти встретится с пайщиками O2 без потенциальных инвесторов объекта Обсудят нынешнюю ситуацию

Правительство Ленобласти встретится с пайщиками O2 Development 13 января. В пресс-службе областной администрации АБН во вторник уточнили, что участие потенциальных инвесторов объектов O2 в мероприятии не ожидается.

Встречу с пайщиками проведет вице-губернатор Ленобласти Михаил Москвин.

«В пятницу в правительстве обсудят, какая ситуация на объектах складывается на данный момент. Про инвесторов пока ничего не слышно. Это зависит от застройщика. До нового года нам обещали объявить об инвесторов, но пока новостей нет», — прокомментировали АБН в пресс-службе Ленобласти.

Напомним, в середине декабря губернатор Ленобласти Александр Дрозденко заявил о намерении лично провести переговоры с потенциальными инвесторами ЖК «Силы природы». Предполагалось, что встреча может произойти после 22 декабря. Представители застройщика заявляли, что у них есть два потенциальных инвестора. Власти Ленобласти настаивают на том, чтобы все объекты достраивал один инвестор.

Компания O2 Development строит ЖК «Силы природы» в Муриной. Объект до сих пор не сдан. Хотя первые жильцы должны были получить свои квартиры еще в 2014 году. Без жилья в настоящее время остаются более двух тысяч человек. В 2016 году пайщики ЖК «Силы природы» провели ряд протестных акций.