Президент ОАЭ призвал провести всеобщую молитву о дожде Молитву проведут в мечетях

Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян призвал провести во всех мечетях во вторник утром всеобщую молитву о дожде. Об этом пишет The National.

Имамы мечетей объяснят прихожанам, как провести молитву. Также там пройдут специальные лекции. Сам президент помолится в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби.

Добавим, фермеры в ОАЭ жалуются на недостаток воды, из-за которого не всходят семена. Синоптики отметили, что в 2016 году количество дождей сильно сократилось по сравнению с 2015 годом. Они спрогнозировали теплые и солнечные зимние месяцы в регионе.