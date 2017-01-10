Все новости

10.01.17 / 07:28 Новости / Общество / Россия и мир

Президент ОАЭ призвал провести всеобщую молитву о дожде

Молитву проведут в мечетях

Эмираты ОАЭПрезидент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян призвал провести во всех мечетях во вторник утром всеобщую молитву о дожде. Об этом пишет  The National.

Имамы мечетей объяснят прихожанам, как провести молитву. Также там пройдут специальные лекции. Сам президент помолится в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби.

Добавим, фермеры в ОАЭ жалуются на недостаток воды, из-за которого не всходят семена. Синоптики отметили, что в 2016 году количество дождей сильно сократилось по сравнению с 2015 годом. Они спрогнозировали теплые и солнечные зимние месяцы в регионе.

 

По материалам: thenational.ae
Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016