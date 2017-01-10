Прямые инвестиции Китая за рубеж в 2016 году могут составить около $170 миллиардов Они уже превысили объем прошлогодних на 55,3%

Прямые нефинансовые инвестиции Китая за рубеж по итогам 2016 года могут составить $170 млрд. Об этом во вторник заявил глава Государственного комитета по реформам и развитию Сюй Шаоши.

«С января по ноябрь объем прямых нефинансовых инвестиций Китай за рубеж уже достиг 161,7 миллиарда долларов США, что на 55,3% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года», — сказал Шаоши. Он предположил, что по итогам всего года показатель может достичь $170 млрд.

Добавим, власти Китая планировали, что прямые инвестиции за рубеж в 2016 году составят $130 млрд. По итогам 2015 года был зафиксирован показатель $118 млрд, что на 14,7% больше показателя 2014 года