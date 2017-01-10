Производство ракетных комплексов «Ярс» может быть сорвано – СМИ Потому что один из заводов не может получить оборудование из-за санкций

Производство пусковых установок стратегических ракетных комплексов «Ярс» может быть сорвано. Об этом во вторник пишет «Коммерсант» со ссылкой на письмо Московского института теплотехники в «Ростех».

«Коммерсант» пишет, что электромеханический завод в Подольске не может произвести необходимое оборудование из-за экономических проблем. В то же время в Московском институте теплотехники предложили запустить второе производство на Ковровском электромеханическом заводе, но, по расчетам, на это может уйти порядка 1,5 лет.

Отметим, «Ярс» — это межконтинентальная баллистическая ракета. Разработчик – Московский институт теплотехники. «Ярсы» РС-24 должны заменить МБР РС-18 и РС-20. Новые установки вместе с «Тополь-М» должны войти в состав группировки Ракетных войск стратегического назначения.