«Роснефть» поставит компании QHG Trading до 55 млн тонн нефти за пять лет Ежегодно будет поставлять трейдеру от 4,5 млн до 11 млн тонн нефти

Компания «Роснефть» осуществит поставки компании QHG Trading, дочке швейцарской Glencore, до 55 млн тонн нефти за пять лет. Об этом в «Роснефти» рассказали во вторник.

Минимальное количество прокачанной нефти составит 22,5 млн тонн. Ежегодно «Роснефть» будет поставлять трейдеру от 4,5 млн до 11 млн тонн нефти.

Накануне корпорация «Роснефть» договорилась о поставках через Казахстан 70 млн тонн нефти для китайской компании CNPC. Компании заключили допсоглашение об увеличении поставок нефти транзитом до 2023 года. Общий объем поставок за 10 лет достигнет 91 млн тонн.

Напомним, Glencore стала одним из покупателем акций «Роснефти» в размере 19,5%. Стоимость сделки составила 10,2 млрд евро.