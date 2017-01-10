«Ростелеком» купил компанию «Сибитекс» Сумма сделки неизвестна

«Ростеком» закрыл сделку по приобретению 100% акций «Сибитекса». Об этом в телекоммуникационной компании сообщили во вторник.

Покупателем выступило дочернее общество «Ростелекома» — компания «Башинформсвязь». Сумма сделки не уточняется. В «Ростелекоме» подчеркнули, что сделка позволит усилить позиции компании на рынке доступа в интернет в Тюмени.

Отметим, «Сибитекс» — провайдер доступа в интернет и телефонии в Тюмени. Компания обслуживает в настоящий момент около 7,5 тыс. пользователей, из них около 800 корпоративных клиентов.

Добавим, чистая прибыль «Ростелекома» в III квартале 2016 года выросла в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистая прибыль я июле-сентябре составила 4,1 млрд рублей.