Счетная палата сообщила о безрезультатности бюджетных вливаний в моногорода Деньги, которые выделили фонду развития моногородов, значительно превышали реальные потребности

Аудиторы Счетной палаты провели анализ финансирования программы «Фонд развития моногородов» в 2014—2016 годах и сообщили о безрезультатности бюджетных вливаний. Об этом в ведомстве рассказали во вторник.

Проверка Счетной палаты показала, что социально-экономическое положение многих моногородов ухудшается, несмотря на усилия государства. При этом бюджетные расходы для моногородов увеличиваются. «В целом существующая система государственной поддержки моногородов характеризуется формализмом и отсутствием исполнительной дисциплины, а также отсутствием ответственности за принятые решения и их последствия», — резюмировали аудиторы.

В моногорода поступило порядка 13 млрд рублей инвестиций при плановом значении в 500 млн рублей. При этом из 7,5 млрд рублей выделенных субсидий не израсходовали более 4 млрд рублей, или 54%. Однако некоторые плановые показатели по программе перевыполнены – например, количество созданных рабочих мест. Но в Счетной палате считают, что в этом случае может иметь место занижение целевых показателей.

Напомним, в 2014 году президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть на 2015—2017 годы субсидии на 32 млрд рублей регионам для моногородов с наиболее сложным социально-экономическим положением. Минэкономразвития предложило финансировать моногорода через фонд «Внешэкономбанка». В результате было создано НКО «Фонд развития моногородов». Решение об этом принял единственный учредитель – «Внешэкономбанк», взнос которого составил лишь 16,4 млн рублей. В настоящее время финансирование фонда идет из федерального бюджета.

В 2014—2015 годы в фонд направили 7,5 млрд рублей. В 2016 году — 7,2 млрд рублей. На финансирование приоритетной программы «Комплексное развитие моногородов» в 2017 году и плановый период 2018—2019 годах Минэкономразвития предусмотрело сумму в 15,9 млрд руб.