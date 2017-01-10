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10.01.17 / 03:00 Новости / Политика / Россия и мир

Сенат США во вторник объявит «всеобъемлющие» санкции в отношении России — СМИ

Из-за вмешательства в выборы

санкции-plusworld.ru_Сенаторы США во вторник объявят «всеобъемлющие» санкции в отношении России из-за приписываемого ей вмешательства в президентские выборы. Об этом сообщает во вторник агентство Reuters.

По информации агентства, об этом объявили сенатор Джон Маккейн, а также демократы Бен Кардин и Роберт Менендес. Санкции будут введены из-за доклада ЦРУ, ФБР и АНБ о вмешательстве России в выборы.

Напомним, накануне Минфин США расширил «список Магнитского». Туда вошел глава следственного комитета России Александр Бастрыкин. Также в список санкций включены также Андрей Луговой, Дмитрий Ковтун, Станислав Гордиевский и Геннадий Плаксин.

В конце декабря администрация Барака Обамы ввела новые санкции в отношении РФ. В частности, 35 российских дипломатов были объявлены персонами нон-грата и высланы из страны.

 

По материалам: reuters.com
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