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10.01.17 / 20:46 Новости / Россия и мир / Спорт

Шарапова весной проведет первый после дисквалификации матч

26 апреля

Мария-Шарапова-фото-с-сайта-tennis.sport-express.ru_Российская теннисистка Мария Шарапова проведет первый после дисквалификации матч весной. Об этом во вторник сообщается на сайте турнира Porsche Arena.

Шарапова выйдет на корт 26 апреля. Это произойдет в рамках турнира Porsche Arena в немецком Штутгарте.

«Не могу дождаться, чтобы увидеть своих поклонников и вернуться к любимому делу», — сказала Шарапова.

Добавим, теннисистку дисквалифицировали на два года за употребление запрещенного препарата мельдоний. Шарапова обжаловала решение в спортивном арбитражном суде Позже срок сократили с 24 до 15 месяцев.

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