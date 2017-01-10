Шарапова весной проведет первый после дисквалификации матч

Российская теннисистка Мария Шарапова проведет первый после дисквалификации матч весной. Об этом во вторник сообщается на сайте турнира Porsche Arena.
Шарапова выйдет на корт 26 апреля. Это произойдет в рамках турнира Porsche Arena в немецком Штутгарте.
«Не могу дождаться, чтобы увидеть своих поклонников и вернуться к любимому делу», — сказала Шарапова.
Добавим, теннисистку дисквалифицировали на два года за употребление запрещенного препарата мельдоний. Шарапова обжаловала решение в спортивном арбитражном суде Позже срок сократили с 24 до 15 месяцев.