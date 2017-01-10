Почти половина россиян поддерживают предоставление российского гражданства зарубежным актерам Отрицательно к предоставлению гражданства актерам и спортсменам относятся 15% респондентов

Предоставление российского гражданства зарубежным спортсменам и деятелям искусства поддерживают 49% жителей страны. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром общественного мнения, опубликованные во вторник.

При этом отрицательно к предоставлению российского гражданства иностранцам относятся 15% опрошенных, а 34% — безразлично. Большинство респондентов — 15% — уверены, что зарубежные актеры и спортсмены получают гражданство РФ из-за того, что им нравится Россия и ее культура. Еще 14% основной причиной назвали «высокий авторитет России, стабильность», а 7% считают, что в России жизнь лучше. При этом 22% опрошенных заявили, что иностранные спортсмены и актеры бегут от больших налогов.

Опрос прошел 17-18 декабря. Его участниками стали 1,6 тыс. человек. Метод опроса – телефонное интервью.