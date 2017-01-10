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10.01.17 / 18:33 Новости / Россия и мир / Финансы

Продажи концерна Sika выросли на 5,6% в 2016 году

Самые высокие темпы роста были зафиксированы в США, Мексике, Великобритании и Африке

Sika_РоссияПродажи глобального химический концерна Sika выросли на 5,6% в минувшем году. Об этом в компании сообщили во вторник.

Продажи компании составили 5,75 млрд швейцарских франков (около $5,65 млрд). Самые высокие темпы роста были зафиксированы в США, Мексике, Великобритании, Африке, Юго-Восточной Азии и Австралии.

Росту продаж поспособствовали инвестиции в новые заводы и открытия филиалов компании в разных странах мира, а также запуск новых продуктов. Благодаря этим показателям концерн ожидает рекордно высокий рост прибыли за 2016 год.

Добавим, Объем продаж Sika за январь—сентябрь 2016 года составил более 2 млрд рублей. Также за последние полтора года компания запустила три завода на территории России. Общий объем инвестиций в них превысили 1 млрд рублей. Sika специализируется на производстве материалов и технологий для строительства.

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