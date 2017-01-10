Следствие по делу Улюкаева продлили до 15 мая По делу проведут фонографическую экспертизу

Срок следствия по делу бывшего министра экономического развития РФ Алексея Улюкаева продлили до 15 мая. Об этом сообщил во вторник следователь.

По его словам, по делу назначили проведение судебной фонографической экспертизы. Сам Улюкаев попросил отпустить его под подписку о невыезде. В случае, если суд примет решение о сохранении в отношении экс-министра, Улюкаев попросил разрешить ему посещать медучреждения и нанять няню для шестилетней дочери.

Алексея Улюкаев был задержан 14 ноября прошлого года. По данным СК, он был задержан при получении взятки в размере $2 млн. По версии следствия средства предназначались за важанную МЭР положительную оценку сделки по покупке 50,08% акций «Башнефти» «Роснефтью». Экс-министр находится под домашним арестом, который он отбывает в своей квартире в Москве.